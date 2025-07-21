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Пережившего инсульт капитана катамарана Don’t Panic доставили в Красноярск

Александра транспортировали из Норильска санавиацией.

Источник: Из личного архива

Капитана арктической экспедиции на катамаране Don’t Panic, пережившего инсульт, доставили в краевую клиническую больницу бортом санавиации из Норильска. Об этом сообщила его супруга Юлия.

Экспедиция на парусном катамаране отправилась из Красноярска в Санкт-Петербург в конце июня. 18 июля стало известно, что капитан Александр Соколенко пережил обширный инсульт, его смогли доставить в норильскую больницу. Супруга Юлия рассказала, что в настоящее время врачи пытаются снять отек мозга, состояние Александра оценивают как тяжелое.

Параллельно решается вопрос о транспортировке катамарана до Красноярска, из-за штормов погрузка отложена на неопределенный срок.