Пережившего инсульт капитана катамарана Don’t Panic доставили в Красноярск

Экспедиция на парусном катамаране отправилась из Красноярска в Санкт-Петербург в конце июня. 18 июля стало известно, что капитан Александр Соколенко пережил обширный инсульт, его смогли доставить в норильскую больницу. Супруга Юлия рассказала, что в настоящее время врачи пытаются снять отек мозга, состояние Александра оценивают как тяжелое.