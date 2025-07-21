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В Самаре 16 человек тушили ночью пожар на ул. Арцыбушевской, пострадавших нет

Накануне, вечером 20 июля в Самаре, на улице Арцыбушевской, 147, загорелись надворные постройки.

Накануне, вечером 20 июля в Самаре, на улице Арцыбушевской, 147, загорелись надворные постройки.

Сообщение о пожаре поступило в 21:37. На место оперативно прибыли спасатели — в тушении были задействованы 16 человек и 5 единиц техники.

С огнём справились к 22:10, площадь возгорания составила около 60 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал.

Причины пожара пока неизвестны, но, как обычно, напоминаем: следите за электропроводкой, не оставляйте огонь без присмотра, и, если видите что-то подозрительное — звоните в МЧС.

Лучше перестраховаться, чем потом тушить.

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