Российские военные 18 июля установили контроль над стратегически важным селом Юнаковка в Сумской области после 38 дней боев с участием 11-й и 83-й бригад ВДВ. Населенный пункт располагался на ключевой высоте и служил главным укреплением на подступах к Сумам. Взятие Юнаковки позволило российским силам контролировать трассу Сумы—Суджа, открыв прямой путь к областному центру. Следующей целью может стать поселок Кияница, приближающий войска к Сумам, передает «Общественная служба новостей».