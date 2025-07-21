71-я отдельная егерская бригада понесла потери в Сумской области.
Элитная 71-я отдельная егерская бригада Вооруженных сил Украины понесла значительные потери в Сумской области, в результате чего часть подразделений была выведена для доукомплектования. Об этом сообщил источник в российских силовых структурах.
«В Сумской области массовые потери понесла элитная 71-я егерская бригада, часть подразделений которой были выведены на доукомплектование», — заявили источник в интервью ТАСС. Он подчеркнул, что родственники без вести пропавших военнослужащих из егерской бригады организовали акцию протеста в Житомире, чтобы обратить внимание общественности на сложившуюся ситуацию.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВСУ массово гибнут в Юнаковке Сумской области.
Ранее командование ВСУ направило уцелевших военнослужащих 158-й отдельной механизированной бригады для усиления 71-й егерской. По словам силовиков, их используют на фронте «как пушечное мясо».
Российские военные 18 июля установили контроль над стратегически важным селом Юнаковка в Сумской области после 38 дней боев с участием 11-й и 83-й бригад ВДВ. Населенный пункт располагался на ключевой высоте и служил главным укреплением на подступах к Сумам. Взятие Юнаковки позволило российским силам контролировать трассу Сумы—Суджа, открыв прямой путь к областному центру. Следующей целью может стать поселок Кияница, приближающий войска к Сумам, передает «Общественная служба новостей».