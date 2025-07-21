Подачу питьевой воды ограничили в одном из районов Мангистау

Как сообщается на странице районного акимата в Instagram*, питьевая вода в село Курык доставляется из опреснительного завода «Каспий». Из Актау поступает 83 кубометра воды в час.
Кроме того, в селе имеется ранее накопленный запас воды в объеме 1978 кубометров Для эффективного использования воды и бесперебойного обеспечения населения в селе решили ввести ограничения на подачу воды — насосы будут работать с 09:00 до 23:00.
«Ночью насосы будут отключены, чтобы вода успела накопиться в соответствующих скважинах. Эти работы необходимы для того, чтобы обеспечить питьевой водой станции Каракия и населенный пункт Аппак», — предупредили в акимате.
Из-за отключения насоса трубы могут заполниться водой не полностью, поэтому на некоторые улицы вода может прибывать с опозданием, предупредили в акимате.
«Просим с пониманием к отнестись к ситуации и бережно и экономно относиться к питьевой воде», — добавили в пресс-службе акимата Каракийского района.
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