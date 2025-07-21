В Бурятии 35-летний мужчина упал с сапборда и утонул

Катание на сапборде стало последним развлечением для 35-летнего мужчины из Бурятии. Как рассказали КП-Иркутск в ГУ МЧС России по Республике Бурятия, местный житель отдыхал на озере Слюдянское в Северо-Байкальском районе.
— Сообщение о происшествии на озере Слюдянское поступило в дежурную часть от очевидцев в вечернее время, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Отдыхающие пояснили, что увидели, как мужчина перевернулся с сапборда и утонул. Оперативно они отправились на помощь, но спасти местного жителя не удалось. Из воды его достали мертвым.
Ранее КП-Иркутск сообщила, что на дорогах областного центра за прошедшую неделю один человек погиб и еще 20 пострадали в ДТП.