СК возбудил дело после гибели 13 человек на территории шахты в Якутии

Следователи возбудили уголовное дело в связи с гибелью 13 человек в Республике Саха, говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.
Дело заведено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
В ведомстве рассказали, что 52-летний водитель не справился с управлением. Транспортное средство съезд с проезжей части и опрокинулось.
По данным СК, инцидент случился на «участке дороги на территории шахты при оказании услуг по перевозке пассажиров».
«В результате произошедшего 13 человек погибли. Ещё 20 человек получили травмы различной степени тяжести, им оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении.
Медики оценивают состояние двоих пострадавших как тяжёлое. Ещё восемь госпитализированных находятся в состоянии средней степени тяжести.
Ранее сообщалось, что вахтовый автобус на шасси КамАЗ НЕФАЗ 4208−34 упал с высоты 25 метров. Также говорилось о 14 погибших.
Прокуратура Республики Саха проинформировала, что в транспортном средстве находились работники шахты «Восточная Денисовская».