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Проблемы с интернетом в Самаре 21 июля 2025: причины и решения

21 июля 2025 года в Самаре вновь наблюдаются массовые перебои мобильного интернета.

21 июля 2025 года в Самаре вновь наблюдаются массовые перебои мобильного интернета. Абоненты МТС, МегаФон и Билайн сообщают о проблемах с онлайн-оплатой, навигацией и работой приложений. Сбои зафиксированы как в центре города, так и в других районах.

Причины отключения интернета.

Основной причиной перебоев стали меры безопасности в связи с угрозой атак беспилотников. Утром 21 июля МЧС распространило экстренное предупреждение о возможных инцидентах с БПЛА, что привело к временному ограничению связи.

Альтернативные варианты связи.

— Бесплатные Wi-Fi-зоны;

— SMS-сообщения и голосовые звонки (работают в большинстве случаев);

— Заранее согласованные точки встречи для оффлайн-общения;

— Финансовая подготовка.

Рекомендуется иметь при себе наличные деньги, так как при отключении интернета могут не работать:

Банковские приложения;

Переводы по СБП;

Бесконтактная оплата;

Терминалы в небольших магазинах.

Обычно интернет восстанавливается в течение нескольких часов после устранения угрозы. Актуальную информацию можно узнать на официальных ресурсах операторов: МТС Самара, МегаФон Самара, Билайн Самара.

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