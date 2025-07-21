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Около 40 тысяч жителей Иркутской области остались без света

В результате аварийного отключения электроснабжения около 40 тысяч жителей Иркутской области, включая более 11 тысяч детей, остались без электричества. Об этом сообщили в понедельник, 21 июля, в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В результате аварийного отключения электроснабжения около 40 тысяч жителей Иркутской области, включая более 11 тысяч детей, остались без электричества. Об этом сообщили в понедельник, 21 июля, в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По информации ведомства на 08:00 мск 21 июля, авария затронула 20 населенных пунктов в четырех муниципальных округах: Зима, Зиминский район, Усть-Удинский и Балаганский районы.

Без электроснабжения остаются 8562 дома, а также 44 социально значимых объекта, передает ТАСС со ссылкой на источник.

Более 120 тысяч жителей в семи муниципальных округах Херсонской области остались без света и воды в результате обстрела подстанции. Об этом в четверг, 5 июня, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, серьезные повреждения зафиксированы в электросетях Ивановского, Великолепетихского, Генического, Новотроицкого, а также частично Нижнесерогозского, Горностаевского и Верхнерогачинского округов.