СК возбудил дело после гибели 13 человек в ДТП с вахтовым автобусом в Якутии

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крупного дорожно-транспортного происшествия в Якутии, в результате которого погибли 13 человек и ещё 20 получили ранения. Инцидент произошел в ночь на 21 июля, когда вахтовый автомобиль съехал с обрыва.