«РВ»: украинские системы ПВО в Киеве не могут сбивать БПЛА из-за непогоды

Украинские средства противовоздушной обороны (ПВО) не могут сбивать беспилотные летательные аппараты (БПЛА), летящие на Киев, из-за непогоды. Подробности атаки сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны».
Известно, что несколько беспилотных летательных аппаратов-камикадзе типа «Герань-2» успешно достигли своих целей. Также в Дарницком районе Киева произошло возгорание крыши одного из нежилых зданий.
Военные корреспонденты также информируют о запусках ракет с самолётов Ту-95МС. Согласно их сведениям, в ближайшее время эти ракеты будут находиться в воздушном пространстве Украины.
Ранее сообщалось, что Украина подверглась массированной атаке со стороны российских военных. По данным военкоров, вечером в пятницу в воздушном пространстве Украины было зафиксировано не менее 80 беспилотных летательных аппаратов.