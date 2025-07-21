В Ростовской области задержаны 26 поездов из-за падения обломков БПЛА

Почти на 4,5 часа задерживаются поезда на станции Каменоломни.
В Ростовской области задержаны 26 пассажирских поездов из-за падения обломков украинского беспилотника (БПЛА) на территории станции Каменоломни. Об этом сообщили в Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).
«В связи с падением обломков БПЛА на объект инфраструктуры на станции Каменоломни в Ростовской области произошел пожар. Для ликвидации пожара был задействован пожарный поезд. Происшествие привело к сбою графика движения пассажирских поездов. В пути следования на время от 13 минут до 4,5 часов задерживаются 26 пассажирских составов», — говорится в telegram-канале СКЖД.
Там также сказано, что для оперативного реагирования и устранения последствий происшествия создан специальный штаб, который занимается координацией восстановительных работ и информированием пассажиров о ситуации. Информации о пострадавших среди пассажиров и железнодорожников не поступало.
Ранее в Ростовской области уже фиксировались перебои в движении поездов из-за падения украинских беспилотников: на участке Лихая — Замчалово 19 июля были повреждены контактные сети, из-за чего были задержаны более 50 поездов и отменены пригородные электрички. Тогда пассажирам предоставляли воду и питание. Также после атаки дронов сообщалось о перебоях с электроснабжением и возгораниях.