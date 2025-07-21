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В Пестравском районе произошло ДТП со смертельным исходом вечером 20 июля

Сотрудники ГИБДД прибыли на место аварии, которая случилась 20 июля около 19:30 в Пестравском районе.

Сотрудники ГИБДД прибыли на место аварии, которая случилась 20 июля около 19:30 в Пестравском районе.

По предварительным данным, водитель, 85-летний мужчина на «Ладе Гранте», двигался по трассе «Пестравка — Майское — Крюково» от села Майское в сторону Пестравки. На 16-м километре дороги он не удержал машину и съехал в кювет.

Спасти пенсионера не удалось — он скончался на месте.

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего: состояние дороги, техническое состояние автомобиля и возможные причины ДТП.

В таких случаях особенно важно собрать максимум информации, чтобы картина стала полной.

Для всех водителей — напоминание: даже кратковременная потеря внимания может привести к трагедии.

Особенно важно быть осторожным пожилым водителям, которым за рулём приходится прикладывать больше усилий, чтобы сохранять контроль.

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