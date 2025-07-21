В Ростовской области задерживаются 26 поездов из-за пожара на ж/д станции

«В связи с падением обломков БПЛА на объект инфраструктуры на станции Каменоломни в Ростовской области произошел пожар. Для ликвидации пожара был задействован пожарный поезд», — уточняется в публикации.
Задержки в движении 26 пассажирских поездов составляют от 13 минут до 4,5 часов. Составы вынуждены проходить станцию Каменоломни со сниженной скоростью.
Представители СКЖД заявили, что для координации работ по устранению последствий аварии создан оперативный штаб.
Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь ранее сообщил, что в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание крыши зданий на станции Каменоломни, а также возник пожар в цветочном магазине в поселке. По предварительным данным, обошлось без жертв.
В субботу на железнодорожном участке Лихая — Замчалово также были зафиксированы задержки в движении 132 пассажирских поездов, вызванные падением обломков дронов.
Накануне в РЖД сообщили о задержках поездов в связи с инцидентом в Ростовской области.