Дрон влетел в жд-вокзал под Ростовом, десятки БПЛА атаковали другие регионы: карта атак 21 июля

В ночь с 20 на 21 июля российские средства ПВО успешно отразили масштабную атаку беспилотников, нацеленных на различные регионы страны. По официальным данным Минобороны, в период с 20:00 до 23:20 по МСК были уничтожены 43 украинских беспилотника самолетного типа. Из этого числа 17 дронов были сбиты в Брянской области, 14 — в Орловской, семь — в Московском регионе (в том числе три, направлявшихся на Москву), четыре — в Калужской области и один — в Белгородской.