Дрон влетел в жд-вокзал под Ростовом, десятки БПЛА атаковали другие регионы: карта атак 21 июля

Четыре украинских БПЛА были сбиты за несколько минут в небе над Москвой.
Средства российского ПВО отразили атаку украинских беспилотников на Ростовскую область. Как сообщил глава региона Юрий Слюсарь, из-за падения фрагментов сбитого БПЛА загорелась кровля здания жд-вокзала.
Кроме того, поздно вечером поступило сообщение о ликвидации более четырех десятков дронов ВСУ. Беспилотники уничтожили в небе над Брянской, Орловской, Калужской и Белгородской областями. Всю ночь украинские БПЛА атаковали Москву. Системы ПВО в столице сбивали их и рано утром.
На фоне массовой атаки БПЛА работу прекращали московские аэропорты. В воздушной гавани Нижнего Новгорода ограничения действуют до сих пор. Подробности об атаках дронов ВСУ на данный момент — в материале URA.RU.
Условные обозначенияФото: инфографика URA.RU.
Московский регион: БПЛА атаковали всю ночь.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате атаки БПЛА на Москву — нетФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Как сообщили в Министерстве обороны РФ, с 20:00 до 23:20 по МСК в Московском регионе было сбито семь украинских БПЛА. После чего уже ночью атаки продолжились. В 02:00 по МСК telegram-канал Shot сообщал о звуках взрывов в Зеленограде, Истринском и Солнечногорском районах.
Рано утром мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что системы ПВО сбили еще несколько дронов, летевших на столицу. Об этом он сообщил в соцсетях.
«ПВО Минобороны сбили два вражеских беспилотника, атаковавших Москву. На месте падения обломков от БПЛА в районе рп Киевский ТиНАО работают экстренные службы», — написал Собянин в telegram-канале.
Однако спустя несколько минут после публикации этого сообщения чиновник рассказал о том, что было уничтожено еще два украинских БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Ростовская область: пожар на жд-станции.
В поселке Каменоломни Октябрьского района Ростовской области из-за обломков украинского БПЛА загорелась крыша железнодорожного вокзала. Из диспетчерского пункта было эвакуировано три человека. БПЛА были уничтожены в городах Новошахтинск, Шахты и Новочеркасск. В регионе была объявлена беспилотная опасность.
Атаки дронов ВСУ на остальные регионы РФ.
В ночь с 20 на 21 июля российские средства ПВО успешно отразили масштабную атаку беспилотников, нацеленных на различные регионы страны. По официальным данным Минобороны, в период с 20:00 до 23:20 по МСК были уничтожены 43 украинских беспилотника самолетного типа. Из этого числа 17 дронов были сбиты в Брянской области, 14 — в Орловской, семь — в Московском регионе (в том числе три, направлявшихся на Москву), четыре — в Калужской области и один — в Белгородской.
Тульская область: беспилотная опасность.
В небе над Тульской областью было уничтожено четыре дрона ВСУ. Накануне вечером было сбито еще три. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. В регионе сохраняется угроза атак БПЛА.
Ограничения в работе аэропортов.
Ночью и до утра стали появляться сообщения о введении временных ограничений на работу московских аэропортов. Однако ближе к утру ограничения были сняты. Приостановлены полеты в воздушной гавани Нижнего Новгорода (Стригино). Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в telegram-канале.