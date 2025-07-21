В Ивано-Франковске на западе Украины прозвучали взрывы

По словам мэра столицы Виталия Кличко, в Соломенском районе Киева после серии взрывов возник пожар на территории складских помещений. Он отметил, что на месте работают экстренные службы. Военный эксперт Кирилл Федоров, в свою очередь, добавил, что пострадали также объекты инфраструктуры, включая станцию метро «Лукьяновская» и завод «Артем». Обстоятельства происшествия уточняются.