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В Иркутске автомобилист сбил 14-летнего самокатчика

Несовершеннолетний пересекал дорогу вне пешеходного перехода.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Свердловском районе Иркутска 14-летней подросток ехал на самокате в неположенном месте, и в результате чего получил травмы. Как сообщили КП-Иркутск в городской Госавтоинспекции, несовершеннолетний водитель самоката столкнулся с автомобилем.

— 43-летний водитель машины «Черри Тиго 4» ехал по улице Лермонтова в направлении Улан-Баторской. В момент движения мужчина наехал на подростка, который переходил дорогу вне пешеходного перехода, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Юный водитель получил телесные повреждения в результате аварии, скорая помощь доставила пострадавшего в больницу.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в областном центре один человек погиб и еще 20 пострадали в ДТП за прошедшую неделю.