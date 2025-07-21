В Иркутске автомобилист сбил 14-летнего самокатчика

В Свердловском районе Иркутска 14-летней подросток ехал на самокате в неположенном месте, и в результате чего получил травмы. Как сообщили КП-Иркутск в городской Госавтоинспекции, несовершеннолетний водитель самоката столкнулся с автомобилем.
— 43-летний водитель машины «Черри Тиго 4» ехал по улице Лермонтова в направлении Улан-Баторской. В момент движения мужчина наехал на подростка, который переходил дорогу вне пешеходного перехода, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Юный водитель получил телесные повреждения в результате аварии, скорая помощь доставила пострадавшего в больницу.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в областном центре один человек погиб и еще 20 пострадали в ДТП за прошедшую неделю.