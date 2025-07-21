В Иркутске автомобилист сбил 14-летнего самокатчика

В Свердловском районе Иркутска 14-летней подросток ехал на самокате в неположенном месте, и в результате чего получил травмы. Как сообщили КП-Иркутск в городской Госавтоинспекции, несовершеннолетний водитель самоката столкнулся с автомобилем.