В Якутии возбуждено уголовное дело из-за гибели 13 рабочих в ДТП

Авария произошла в ночь на 21 июля на автодороге АО «ГОК Денисовский», когда автобус съехал с дороги с 25-метровой высоты. В нем находились около 36 человек. В данный момент для выяснения всех обстоятельств произошедшего создана следственная группа. Также проводится проверка по установлению причин и обстоятельств инцидента.