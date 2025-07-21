В Уфе в выходные произошло 29 ДТП

По данным ГАИ Уфы, за минувшие выходные дни на территории Уфы автоинспекторами зарегистрировано 29 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 4 человека.
Кроме того, задержаны 19 водителей, которые управляли машиной в состоянии опьянения. Из них 7 человек отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Всего сотрудниками ГАИ пресечено 547 нарушений Правил дорожного движения. В том числе: 110 — нарушений правил использования ремней безопасности; 25 — невыполнений требования уступить дорогу пешеходам; 34 — нарушения правил перевозки детей-пассажиров.
К ответственности за нарушение требований ПДД также привлечены 42 пешехода.