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В Уфе в выходные произошло 29 ДТП

Итоги рейдов озвучили в столичной госавтоинспекции.

Источник: ГАИ Уфы

По данным ГАИ Уфы, за минувшие выходные дни на территории Уфы автоинспекторами зарегистрировано 29 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 4 человека.

Кроме того, задержаны 19 водителей, которые управляли машиной в состоянии опьянения. Из них 7 человек отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Всего сотрудниками ГАИ пресечено 547 нарушений Правил дорожного движения. В том числе: 110 — нарушений правил использования ремней безопасности; 25 — невыполнений требования уступить дорогу пешеходам; 34 — нарушения правил перевозки детей-пассажиров.

К ответственности за нарушение требований ПДД также привлечены 42 пешехода.