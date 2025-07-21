Найден «чёрный ящик» разбившегося в Хабаровском крае вертолёта МИ-8

В Хабаровском крае найден бортовой самописец вертолёта Ми-8Т, потерпевшего крушение в 130 км от поселка Охотск, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Напомним, 14 июля вертолет, который после дозаправки в Охотске вылетел к месту постоянной дислокации в Магадане, не прибыл в пункт назначения. Аварийный радиомаяк машины не сработал, и на связь экипаж не выходил. Были организованы поиски, в результате с воздуха на склоне горы 16 июля обнаружили обгоревшие обломки воздушного судна. Наземная группа в дальнейшем обнаружила на месте происшествия тела всех пяти членов экипажа.
— С места происшествия изъяты регистратор параметров полёта, фрагменты речевого самописца, аварийного радиомаяка, блок системы диагностирования и контроля, предназначенный для анализа работы летательного аппарата и двигателя, а также для выявления неисправностей авиационной техники, — сообщили в Восточном МСУТ СК России.
Расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц), продолжается.
Дальневосточная транспортная прокуратура ведет проверку по факту авиакатастрофы.
— Изучается документация, представленная авиакомпанией — эксплуатантом ООО АПК «Взлет». По результатам будет дана оценка соблюдению обязательных требований при организации и выполнении полетов, подготовке летного состава и технического обслуживания воздушных судов, — отметила старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора Елена Красноярова.
Напомним, поискам пропавшего вертолета в первые сутки после пропажи препятствовала погода.