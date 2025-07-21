Найден «чёрный ящик» разбившегося в Хабаровском крае вертолёта МИ-8

Напомним, 14 июля вертолет, который после дозаправки в Охотске вылетел к месту постоянной дислокации в Магадане, не прибыл в пункт назначения. Аварийный радиомаяк машины не сработал, и на связь экипаж не выходил. Были организованы поиски, в результате с воздуха на склоне горы 16 июля обнаружили обгоревшие обломки воздушного судна. Наземная группа в дальнейшем обнаружила на месте происшествия тела всех пяти членов экипажа.