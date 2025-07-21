В Иркутске полицейские остановили лихача на «Лексусе» с помощью оружия

В результате стрельбы было повреждено заднее правое колесо, что вынудило водителя остановиться. Он вместе с 18-летней пассажиркой пытались сбежать, но не успели. Полицейские выяснили, что у мужчины не было водительских прав. На него составили пять административных протоколов, а машину забрали.