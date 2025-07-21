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В Иркутске полицейские остановили лихача на «Лексусе» с помощью оружия

Мужчина нарушал правила дорожного движения и устроил погоню.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске сотрудники ГУ МВД России по региону применили табельное оружие, чтобы остановить водителя автомобиля Lexus ES. Мужчина нарушал скоростной режим, двигаясь по улице Депутатской.

Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе полиции, несмотря на требования остановиться, водитель проигнорировал это и только прибавила газу. Из-за погони лихач создавал опасность для других участников движения.

— Уже на 21-м километре трассы Иркутск-Листвянка, инспекторы ДПС, руководствуясь Федеральным законом «О полиции», открыли огонь по колесам автомобиля, чтобы наконец остановить нарушителя, — уточнили в ведомстве.

В результате стрельбы было повреждено заднее правое колесо, что вынудило водителя остановиться. Он вместе с 18-летней пассажиркой пытались сбежать, но не успели. Полицейские выяснили, что у мужчины не было водительских прав. На него составили пять административных протоколов, а машину забрали.