В Самаре потушили крупный пожар на ул. Арцыбушевской

Площадь пожара составила 60 квадратных метров. К счастью, обошлось без пострадавших. Из-за ЧП временно было перекрыто движение на дорогах в оба направления. Для тушения возгорания привлекли 16 сотрудников ведомства и 5 единиц спецтехники. О причинах пожара пока неизвестно.