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В Самаре потушили крупный пожар на ул. Арцыбушевской

В Самаре во время тушения пожара были перекрыты несколько дорог.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре поздним вечером в воскресенье, 20 июля, сообщили о возгорании на улице Арцыбушевской. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники ГУ МЧС России по Самарской области.

Сообщение о пожаре поступило в 21:37. На месте вызова горели надворные постройки. В 22:10 возгорание удалось ликвидировать, отметили в сообщении.

Площадь пожара составила 60 квадратных метров. К счастью, обошлось без пострадавших. Из-за ЧП временно было перекрыто движение на дорогах в оба направления. Для тушения возгорания привлекли 16 сотрудников ведомства и 5 единиц спецтехники. О причинах пожара пока неизвестно.