Теневой бизнес обошел казахстанскую таможню на миллиарды

Судом также был наложен арест на товары на сумму 1,3 миллиарда тенге, а также на имущество подозреваемых — земельные участки, автомобили, багги и передвижные палатки — на 300 миллионов тенге. В дополнение, 47 контрагентов добровольно провели пересчет взаиморасчетов и уплатили налоги на 240 миллионов тенге, что стало важным прецедентом по выявлению теневых схем в бизнес-среде.