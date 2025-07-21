В Челябинской области молодой водитель ночью сбил сразу двух пешеходов

В отношении водителя возбуждено дело по статьям 12.18 (непредоставление преимущества в движении пешеходам) и 12.24 (нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью) КоАП РФ. По данному факту проводится административное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.