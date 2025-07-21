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Укус шмеля спровоцировал инфаркт у жительницы Башкирии

32-летняя жительница республики поступила в РКБ имени Куватова с жалобами на сыпь по телу, отёк века и чувства нехватки воздуха.

Источник: РИА "Новости"

Как оказалось, накануне пациентку в руку ужалил шмель: возникла сильнейшая аллергическая реакция. В течение четырех часов состояние пациентки ухудшилось, появились жгучие боли в груди.

Медиками «скорой помощи» женщина была доставлена в центральную больницу по месту жительства, где специалистами были выявлены очаговые изменения на ЭКГ.

В связи с подозрением на острый коронарный синдром врачи районной больницы связались с кардиологами Республиканской клинической больницы им. Г. Г. Куватова, чтобы решить вопрос о транспортировки пациентки для коронарографии и возможного стентирования.

Осмотр пациентки специалистами РКБ им. Г. Г. Куватова показал крупноочаговые изменения в нижней стенке левого желудочка. При этом, уровень кардиоспецифичных ферментов оказался повышен почти в 2000 раз, что подтвердило обширное поражение миокарда.

«В экстренном порядке была проведена чрескожная транслюминальная тромбоаспирация из задней межжелудочковой артерии, благодаря чему в послеоперационном периоде женщину перестали беспокоить боли в области сердца, состояние улучшилось. Дополнительно были проведены консультации аллергологом», — рассказал о нетипичном случае главный врач республиканской больницы Мурад Авзалов.

Он добавил, что после получения лечения пациентка в стабильном состоянии была выписана домой.

По словам Мурада Авзалова, уникальность данного случая в том, что причиной инфаркта стал синдром Коуниса — редкое состояние, при котором тяжелая аллергическая реакция спровоцировала выброс ацетилхолина, что явилось причиной спазма коронарных артерий. Это привело к критическому нарушению кровоснабжения сердца.

Этот клинический случай — напоминание для каждого, что в случае наличия аллергических реакций необходимо быть внимательными и осторожными при встрече с аллергенами и не забывать об обновлении антигистаминных препаратов в домашней аптечке.