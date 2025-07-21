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Черный дым виден из разных районов города: во Владивостоке горят гаражи на Трамвайной

Во Владивостоке пожарные тушат гаражи на улице Трамвайной.

Источник: Без источника

Во Владивостоке на Трамвайной загорелись сразу три гаража. По словам очевидцев, черный дым от пламени поднимается высоко в небо и заметен из отдаленных районов города.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты. Спасатели делают всё возможное, чтобы локализовать огонь и не допустить его распространения на соседние строения.

В Главном управлении МЧС России по Приморскому краю уточняют детали происшествия. Причины возгорания пока неизвестны — специалисты изучают обстоятельства ЧП.

Жителей просят соблюдать осторожность и не приближаться к месту пожара.