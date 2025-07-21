Черный дым виден из разных районов города: во Владивостоке горят гаражи на Трамвайной

Во Владивостоке на Трамвайной загорелись сразу три гаража. По словам очевидцев, черный дым от пламени поднимается высоко в небо и заметен из отдаленных районов города.
На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты. Спасатели делают всё возможное, чтобы локализовать огонь и не допустить его распространения на соседние строения.
В Главном управлении МЧС России по Приморскому краю уточняют детали происшествия. Причины возгорания пока неизвестны — специалисты изучают обстоятельства ЧП.
Жителей просят соблюдать осторожность и не приближаться к месту пожара.