Гладков: два человека получили ранения из-за атак украинских дронов в Белгородской области

Первый человек пострадал в селе Щетиновка Белгородского района. Там вражеский дрон нанес удар по «Газели». Водителя транспортного средства в тяжелом состоянии со слепым осколочным ранением головы и открытым перелом голени доставили в горбольницу № 2 Белгорода.