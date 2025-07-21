Гладков: два человека получили ранения из-за атак украинских дронов в Белгородской области

Два человека получили ранения в результате атак украинских беспилотников в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Первый человек пострадал в селе Щетиновка Белгородского района. Там вражеский дрон нанес удар по «Газели». Водителя транспортного средства в тяжелом состоянии со слепым осколочным ранением головы и открытым перелом голени доставили в горбольницу № 2 Белгорода.
Также ВСУ при помощи беспилотника атаковали Валуйский округ. В селе Тогобиевке в результате атаки дрона на частный дом пострадала женщина.
«Пострадавшую с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги глава поселения вывез и передал бригаде скорой помощи. В настоящее время её доставляют в Валуйскую ЦРБ», — уточнил Гладков в своем телеграм-канале.
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