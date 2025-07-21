Два человека ранены дронами ВСУ в Белгородской области

«Мужчину в тяжелом состоянии со слепым осколочным ранением головы и открытым переломом голени доставили в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — написал Гладков в своем официальном telegram-канале. По словам главы региона, этот инцидент произошел в районе села Щетиновка Белгородского района. Там дрон атаковал автомобиль ГАЗель, в результате чего ранения получил водитель. Он отметил, что транспортное средство также получило повреждения.