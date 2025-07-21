В Башкирии ревнивец обвиняется в убийстве своей сожительницы и знакомого

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в июне 2024 года мужчина, находясь совместно со своей сожительницей и знакомым на садовом участке в Стерлитамаке, на почве внезапно возникшей ревности нанес последним удары ножом. От полученных ран потерпевшие скончались на месте происшествия. Осознав содеянное, мужчина сам позвал соседей и дал признательные показания сотрудникам правоохранительных органов.