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В Башкирии ревнивец обвиняется в убийстве своей сожительницы и знакомого

Первый заместитель прокурора республики утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 65-летнего мужчины по статье «убийство двух лиц».

Источник: Башинформ

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в июне 2024 года мужчина, находясь совместно со своей сожительницей и знакомым на садовом участке в Стерлитамаке, на почве внезапно возникшей ревности нанес последним удары ножом. От полученных ран потерпевшие скончались на месте происшествия. Осознав содеянное, мужчина сам позвал соседей и дал признательные показания сотрудникам правоохранительных органов.

Обвиняемый признал свою вину полностью. Уголовное дело будет направлено в Верховный суд Республики Башкортостан для рассмотрения по существу.