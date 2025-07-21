В Иркутске водитель и пассажир маршрутки пострадали из-за ДТП с кроссовером

Утром в Свердловском округе Иркутска автомобиль «Рено Дастер» столкнулся с общественным транспортом. Как рассказали КП-Иркутск в городской Госавтоинспекции, водитель кроссовера ехал по улице Маяковского и не уступил дорогу маршрутке, которая поворачивала с Глазковского моста на улицу Челнокова.
— В случившемся дорожно-транспортном происшествии пострадали водитель и 43-летний пассажир общественного транспорта. Их обоих с травмами доставили в больницу, — пояснили в ведомстве.
Полицейские на месте устанавливают причины дорожного инцидента. Прокуратура проконтролирует ход проверки.
Ранее КП-Иркутск сообщила, что в областном центре автомобилист сбил 14-летнего самокатчика. Он пересекал дорогу вне пешеходного перехода.