В Иркутске водитель и пассажир маршрутки пострадали из-за ДТП с кроссовером

Утром в Свердловском округе Иркутска автомобиль «Рено Дастер» столкнулся с общественным транспортом. Как рассказали КП-Иркутск в городской Госавтоинспекции, водитель кроссовера ехал по улице Маяковского и не уступил дорогу маршрутке, которая поворачивала с Глазковского моста на улицу Челнокова.