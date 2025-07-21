Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура начала проверку после падения девочки в люк во Владивостоке

Врачи диагностировали у пострадавшей разрыв почки и сильное внутреннее кровотечение.

Источник: Аргументы и факты

Прокуратура организовала проверку после падения 15-летней девочки в открытый люк на улице во Владивостоке. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

В рамках проверки будет дана принципиальная оценка действиям должностных лиц, ответственных за содержание указанной территории.

Как писали местные СМИ, инцидент произошел вечером, когда школьница возвращалась домой вместе с подругой и не заметила открытую крышку. Пострадавшую доставили в больницу с повреждением живота, врачи диагностировали разрыв почки и сильное внутреннее кровотечение.

Несколько дней медики боролись за сохранение органа, однако спасти почку не удалось. По последним данным, жизни девочки ничего не угрожает.

Ранее стало известно, что в Хабаровске погиб семилетний мальчик после того, как провалился в канализационный люк.