Прокуратура начала проверку после падения девочки в люк во Владивостоке

Как писали местные СМИ, инцидент произошел вечером, когда школьница возвращалась домой вместе с подругой и не заметила открытую крышку. Пострадавшую доставили в больницу с повреждением живота, врачи диагностировали разрыв почки и сильное внутреннее кровотечение.