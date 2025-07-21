Прокуратура начала проверку после падения девочки в люк во Владивостоке

Прокуратура организовала проверку после падения 15-летней девочки в открытый люк на улице во Владивостоке. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
В рамках проверки будет дана принципиальная оценка действиям должностных лиц, ответственных за содержание указанной территории.
Как писали местные СМИ, инцидент произошел вечером, когда школьница возвращалась домой вместе с подругой и не заметила открытую крышку. Пострадавшую доставили в больницу с повреждением живота, врачи диагностировали разрыв почки и сильное внутреннее кровотечение.
Несколько дней медики боролись за сохранение органа, однако спасти почку не удалось. По последним данным, жизни девочки ничего не угрожает.
Ранее стало известно, что в Хабаровске погиб семилетний мальчик после того, как провалился в канализационный люк.