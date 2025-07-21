Китай пригрозил ответными мерами на 18-й пакет санкций против России

В 18-й пакет санкций ЕС против России были включены четыре китайских компании.
Китай пригрозил введением ответных мер на 18-й пакет антироссийских санкций Евросоюза, в который были включены четыре китайские компании. Об этом сообщило Министерство коммерции КНР.
«Китай настаивает, чтобы европейская сторона немедленно отказалась от ошибочных действий по включению китайских предприятий и финансовых учреждений в санкционные списки. КНР примет необходимые меры, мы будем решительно защищать законные права и интересы китайских компаний», — говорится на сайте ведомства.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕНовый пакет санкций ЕС против России вступил в силу.
В министерстве отметили, что действия Евросоюза наносят ущерб торгово-экономическим отношениям и финансовому сотрудничеству между Китаем и ЕС. По мнению китайской стороны, подобные шаги «противоречат духу взаимопонимания», достигнутому на высшем уровне, и нарушают международное право, поскольку не согласованы с Советом Безопасности ООН. В КНР подчеркнули, что уже неоднократно выражали европейской стороне протест по поводу односторонних ограничительных мер.
18 июля Совет ЕС объявил о введении очередного пакета санкций против России. В обновленный список попали четыре китайские компании: Zhu Jiang Shipmanagement и ACE Electronic HK (зарегистрированные в Гонконге), а также Wuhan Global Sensor Technology и Shandong ODES Industry. Как уточнили в Совете ЕС, ограничения введены из-за подозрений в поддержке российского военно-промышленного комплекса.
Ограничения также затронули 22 российских банков, включая «Санкт-Петербург», «Яндекс банк», Т-банк и другие. Санкции запрещают финансовым организациям в Европе любые транзакции с этими банками. Кроме того, ЕС запретил операции с Российским фондом прямых инвестиций и его субфондами, передает «Национальная служба новостей».