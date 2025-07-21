Китай пригрозил ответными мерами на 18-й пакет санкций против России

В министерстве отметили, что действия Евросоюза наносят ущерб торгово-экономическим отношениям и финансовому сотрудничеству между Китаем и ЕС. По мнению китайской стороны, подобные шаги «противоречат духу взаимопонимания», достигнутому на высшем уровне, и нарушают международное право, поскольку не согласованы с Советом Безопасности ООН. В КНР подчеркнули, что уже неоднократно выражали европейской стороне протест по поводу односторонних ограничительных мер.