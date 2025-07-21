Закладчика задержали полицейские в Хабаровске

Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
В ходе проверки информация подтвердилась. Согласно данным, 34-летний житель микрорайона нашёл нелегальную «вакансию» через популярный мессенджер. В его задачи входила транспортировка партии запрещённых веществ, фасовка и оборудование тайников. Действовал хабаровчанин в основном в Центральном районе.
Полицейские задержали подозреваемого. Установлено, что злоумышленник дважды привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков и отбывал наказание в местах лишения свободы.
В ходе проведённого обыска и других оперативно-следственных мероприятий сотрудники полиции обнаружили и изъяли партию уже подготовленных закладок с наркотическими веществами. Из незаконного оборота было изъято 23 грамма эфедрона, который был расфасован для дальнейшего распространения. Кроме того, полицейские нашли упаковку, содержащую 55 граммов гашиша.
Возбуждены уголовные дела. По решению суда в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.