Закладчика задержали полицейские в Хабаровске

В ходе проведённого обыска и других оперативно-следственных мероприятий сотрудники полиции обнаружили и изъяли партию уже подготовленных закладок с наркотическими веществами. Из незаконного оборота было изъято 23 грамма эфедрона, который был расфасован для дальнейшего распространения. Кроме того, полицейские нашли упаковку, содержащую 55 граммов гашиша.