Десятки тысяч человек без света, массовые разрушения: как Иркутская область пережила мощнейший ураган. Фото

В Зиме в результате шторма были зафиксированы наиболее значительные разрушения: ураганный ветер повредил кровли зданий, повалил множество деревьев, некоторые из которых упали на автомобили, а другие заблокировали входы в парковые зоны и игровые площадки. Кроме того, сильный ветер ронял опоры, обломки деревьев и строительный мусор обрывали провода, говорится в сообщении telegram-канала регионального «Облкоммунэнерго». Всего шторм повалил 14 деревьев и повредил десять опор.