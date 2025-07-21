Десятки тысяч человек без света, массовые разрушения: как Иркутская область пережила мощнейший ураган. Фото

Отключенными от энергоснабжения остаются около 5 000 объектов.
Мощный штормовой фронт накрыл Иркутскую область вечером 20-го и в ночь на 21 июля. В шести районах из-за неблагоприятных погодных условий был обесточен 91 населенный пункт.
Без света остаются свыше 50 тысяч человек и почти сотня соцобъектов. Отключения электроэнергии коснулись и самого Иркутска. Ураган оказался настолько мощным, что повалил деревья и разрушил линии электропередачи (ЛЭП). Последствия разгула стихии и сроки восстановления электроснабжения — в материале URA.RU.
Штормовой ветер в Иркутской области.
Порывы ветра были от 15 до 28 метров в секундуФото: из telegram-канала губернатора Иркутской области Игоря Кобзева / t.me/kobzevii/11611.
Через территорию Иркутской области вечером 20-го и в ночь на 21 июля прошел грозовой фронт, сопровождавшийся мощным северо-западным ветром. В центральных и южных районах региона скорость ветра достигала 10−15 метров в секунду, при этом в отдельных населенных пунктах порывы усиливались до 20−25 метров в секунду.
В частности, в Зиминском районе зарегистрированы порывы ветра, скорость которых достигала 28 метров в секунду. В Аларском, Нукутском и Заларинском районах наблюдались порывы ветра с максимальной скоростью до 20 метров в секунду, в Черемховском районе — до 16-и, а в Тулунском, Нижнеудинском районах и в городе Саянске — до 15-ти.
Больше 50 тысяч людей остались без света.
52 243 человека остались без света из-за ураганаФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
По информации губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, накануне в целях безопасности электроснабжение в 91 населенном пункте в 6 муниципальных образованиях было отключено превентивно. Без света остались свыше 52 тысяч жителей.
«Превентивно [от электроснабжения] был отключен 91 населенный пункт в 6 муниципальных образованиях: Зима, Зиминский, Куйтунский, Балаганский, Заларинский, Аларский районы. Под отключения попали 17 337 домов, в которых проживают 52 243 человека, а также 97 социально значимых объектов», — написал Кобзев в своем telegram-канале.
Последствия урагана.
Поваленные деревья падали на линии ЛЭП и стоящие автомобилиФото: из telegram-канала губернатора Иркутской области Игоря Кобзева / t.me/kobzevii/11611.
В Зиме в результате шторма были зафиксированы наиболее значительные разрушения: ураганный ветер повредил кровли зданий, повалил множество деревьев, некоторые из которых упали на автомобили, а другие заблокировали входы в парковые зоны и игровые площадки. Кроме того, сильный ветер ронял опоры, обломки деревьев и строительный мусор обрывали провода, говорится в сообщении telegram-канала регионального «Облкоммунэнерго». Всего шторм повалил 14 деревьев и повредил десять опор.
Всего же на территории Иркутской области в результате урагана были повалены 18 деревьев и разрушены 17 опор ЛЭП. В отдельных случаях сильные порывы ветра вырывали деревья с корнями. В Зиминском районе зафиксировано падение четырех деревьев и четырех опор. В поселке Усть-Уда разрушены три линии электропередачи. Как отметил глава региона Игорь Кобзев, пострадавших среди населения нет.
Восстановление электроснабжения.
Восстановить электроснабжение в большинстве населенных пунктов региона обещают уже сегодняФото: из telegram-канала губернатора Иркутской области Игоря Кобзева / t.me/kobzevii/11611.
К восстановлению света в дома людей приступили, как только произошли первые отключения. Дежурные бригады «Облкоммунэнерго» устраняли последствия урагана всю ночь. На данный момент в Зиминском районе в поселке Зулумай без электроэнергии остаются 60 человек, в Зиме — 7 900 людей. К 20:00 энергетики обещают полностью восстановить там электроснабжение.
Без электричества оставался и Иркутск. Сейчас большая часть электроэнергии в городе восстановлена. Частичное отключение коснулось жителей Октябрьского района. По прогнозам энергетиков, свет в дома горожан вернется к 13:00 по местному времени. Однако отмечается, что без электроснабжения сейчас остается порядка 5000 объектов в Аларском, Жигаловском, Зиминском, Иркутском, Осинском и Черемховском районах.
Жителям сообщили, что информацию об отключениях можно узнать на сайте Иркутской энергокомпании. Также работает и контакт-центр по номеру 8−800−100−9−777.