Ростех назвал главное достоинство нового разведкомплекса «Пенициллин»

«Пенициллин» способен эффективно функционировать в любое время суток (архивное фото).
Новейший комплекс звукотепловой разведки «Пенициллин» способен выявлять огневые позиции противника и обеспечивать целеуказание для ответного удара в считанные секунды. Об этом сообщили в госкорпорации Ростех.
«Противоартиллерийский “антибиотик” Ростеха позволяет наносить ответный удар за секунды», — говорится в официальном telegram-канале корпорации. Это дает возможность российским артиллеристам наносить ответный удар практически сразу после обнаружения вражеской батареи, зачастую до того, как стволы противника успевают остыть после выстрела. При этом дальность обнаружения целей остается на высоком уровне.
Комплекс «Пенициллин» разработан холдингом «Росэл» и сочетает сразу три типа данных: сейсмические, тепловые и визуальные. Его датчики разнесены по позициям и фиксируют звуковые и световые волны, возникающие при выстрелах и разрывах снарядов. Аппаратура системы автоматически обрабатывает полученную информацию и оперативно определяет координаты вражеских артиллерийских орудий — от минометов до тяжелых гаубиц.
«Пенициллин» способен эффективно функционировать в любое время суток и при экстремальных температурах — от −40 до +60°C. Время развертывания комплекса минимально для столь сложной системы, что позволяет быстро реагировать на изменения обстановки на поле боя. Одним из ключевых преимуществ комплекса является работа исключительно в пассивном режиме. «Пенициллин» не излучает сигналы, а только принимает их, что делает его невидимым для средств радиопеленгации и систем постановки радиопомех. Это существенно снижает риск обнаружения и подавления комплекса противником средствами радиоэлектронной борьбы.