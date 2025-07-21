Ростех назвал главное достоинство нового разведкомплекса «Пенициллин»

«Пенициллин» способен эффективно функционировать в любое время суток и при экстремальных температурах — от −40 до +60°C. Время развертывания комплекса минимально для столь сложной системы, что позволяет быстро реагировать на изменения обстановки на поле боя. Одним из ключевых преимуществ комплекса является работа исключительно в пассивном режиме. «Пенициллин» не излучает сигналы, а только принимает их, что делает его невидимым для средств радиопеленгации и систем постановки радиопомех. Это существенно снижает риск обнаружения и подавления комплекса противником средствами радиоэлектронной борьбы.