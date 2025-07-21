Суд арестовал жителя Приморья, обвиняемого в покушении на убийство

Прокуратура подтвердила законность возбуждения уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пункт «д» часть 2 статьи 105 УК РФ (умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления убийства, то есть умышленное причинение смерти другому человеку совершенное с особой жестокостью, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам).