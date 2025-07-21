В Башкирии подросток получил жуткие ожоги

Как сообщил в соцсетях министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин, с термическими ожогами второй степени парня госпитализировали в республиканский ожоговый центр.
Сейчас он находится в тяжелом, но стабильном состоянии и продолжает лечение.
Инцидент произошел при розжиге мангала в пятницу вечером в деревне Улукулево.
Как сообщил в соцсетях министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин, с термическими ожогами второй степени парня госпитализировали в республиканский ожоговый центр.
Сейчас он находится в тяжелом, но стабильном состоянии и продолжает лечение.