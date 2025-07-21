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В Башкирии подросток получил жуткие ожоги

Инцидент произошел при розжиге мангала в пятницу вечером в деревне Улукулево.

Как сообщил в соцсетях министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин, с термическими ожогами второй степени парня госпитализировали в республиканский ожоговый центр.

Сейчас он находится в тяжелом, но стабильном состоянии и продолжает лечение.