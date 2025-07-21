В Турции озвучили сроки проведение третьего раунда переговоров России и Украины

Россия и Украина уже провели два раунда прямых переговоров в Стамбуле, по итогам которых состоялся обмен пленными и передача тел погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. Дата третьего раунда пока не определена, несмотря на заявления Турции и России о готовности к его проведению.