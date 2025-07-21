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В Белгородской области в результате атак БПЛА пострадали два человека

Два населенных пункта Белгородской области подверглись атакам украинских беспилотников. В результате получили ранения два мирных жителя, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Источник: РИА "Новости"

В районе села Щетиновка Белгородского района дрон нанес удар по ГАЗели. Водителя госпитализировали в тяжелом состоянии со слепым осколочным ранением головы и открытым переломом голени. Его транспортное средств получило повреждения.

В селе Тогобиевка Валуйского округа БПЛА атаковал частный дом, была ранена женщина. Пострадавшую с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги эвакуировал глава поселения, ее тоже доставляют в больницу. От детонации в доме была повреждена кровля.

Минобороны о сбитых над регионов дронах пока не сообщало. Белгородская область граничит с Украиной и регулярно подвергается атакам БПЛА и обстрелам. В регионе введены режим КТО и режим ЧС федерального уровня.

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