В Красноярском крае за сутки ликвидировали одиннадцать пожаров

За прошедшие сутки пожарные подразделения ликвидировали 11 пожаров, в результате которых пострадал один человек.
В Норильске, в промышленной зоне района Медного завода, сгорел гараж, где находился легковой автомобиль. Площадь пожара составила 10 квадратных метров, в результате инцидента пострадал человек. Причиной, по предварительным данным, стало короткое замыкание электропроводки.
На устранение последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения выезжали 6 раз, в результате чего были спасены 3 человека.
Происшествий на водных объектах за сутки не зафиксировано.
За прошедшую неделю был ликвидирован 61 пожар, в результате которых травмы получили 2 человека, и были спасены 6 человек.
На водных объектах за неделю зарегистрировано 5 происшествий, в результате которых погибли 5 человек.
Для разбора последствий ДТП силы и средства МЧС России привлекались 33 раза.
Как раннее писал «МК в Красноярске», за сутки ликвидировали девять пожаров. Пять раз за 24 часа спасатели выезжали на ликвидацию последствий ДТП.