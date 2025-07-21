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В Красноярском крае за сутки ликвидировали одиннадцать пожаров

За прошедшие сутки пожарные подразделения ликвидировали 11 пожаров, в результате которых пострадал один человек.

За прошедшие сутки пожарные подразделения ликвидировали 11 пожаров, в результате которых пострадал один человек.

В Норильске, в промышленной зоне района Медного завода, сгорел гараж, где находился легковой автомобиль. Площадь пожара составила 10 квадратных метров, в результате инцидента пострадал человек. Причиной, по предварительным данным, стало короткое замыкание электропроводки.

На устранение последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения выезжали 6 раз, в результате чего были спасены 3 человека.

Происшествий на водных объектах за сутки не зафиксировано.

За прошедшую неделю был ликвидирован 61 пожар, в результате которых травмы получили 2 человека, и были спасены 6 человек.

На водных объектах за неделю зарегистрировано 5 происшествий, в результате которых погибли 5 человек.

Для разбора последствий ДТП силы и средства МЧС России привлекались 33 раза.

Как раннее писал «МК в Красноярске», за сутки ликвидировали девять пожаров. Пять раз за 24 часа спасатели выезжали на ликвидацию последствий ДТП.