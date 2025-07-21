В Самаре 41-летний мужчина подозревается в убийстве ножом во время застолья

Следственные органы Промышленного района возбудили уголовное дело по факту убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Подозреваемым проходит 41-летний житель города, ранее судимый.
Согласно материалам дела, инцидент произошел в ночное время с 13 на 14 июля. Двое знакомых мужчин распивали спиртное в одной из квартир, когда между ними возник конфликт. В ходе ссоры один из участников схватки воспользовался ножом, нанеся смертельное ранение в область шеи.
В настоящее время подозреваемый находится под стражей по решению суда. Сотрудники регионального главка МВД проводят комплекс следственных мероприятий, включая осмотр места происшествия, допросы свидетелей и судебно-медицинские экспертизы.
Особое внимание следователи уделяют установлению всех обстоятельств конфликта и мотивов преступления.
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