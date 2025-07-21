В Самаре 41-летний мужчина подозревается в убийстве ножом во время застолья

Согласно материалам дела, инцидент произошел в ночное время с 13 на 14 июля. Двое знакомых мужчин распивали спиртное в одной из квартир, когда между ними возник конфликт. В ходе ссоры один из участников схватки воспользовался ножом, нанеся смертельное ранение в область шеи.