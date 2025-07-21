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В Германии оценили последствия потери российского рынка

Потеря российского рынка стала серьезным ударом для немецкого бизнеса. Об этом заявил глава строительной компании Bavaria-Bau и член Российско-германской внешнеторговой палаты Вальдемар Эбергардт.

Рост получателей социального пособия оказывает нагрузку на госбюджет Германии.

Потеря российского рынка стала серьезным ударом для немецкого бизнеса. Об этом заявил глава строительной компании Bavaria-Bau и член Российско-германской внешнеторговой палаты Вальдемар Эбергардт.

«Словом, для германского бизнеса потеря российского рынка была очень существенной, что привело к экономическим сложностям, к банкротствам предприятий по всей стране», — сказал Эбергардт. Его слова передает РИА Новости.

Одной из наиболее острых проблем стала потеря рабочих мест. Из-за сокращения заказов и доходов компании были вынуждены увольнять сотрудников. Многие из них оказались вынуждены обращаться за социальной поддержкой, в частности за пособием B? rgergeld — выплатой для лиц без достаточного дохода или работы. Рост числа получателей социального пособия оказывает дополнительную нагрузку на государственный бюджет Германии.