В Германии оценили последствия потери российского рынка

Одной из наиболее острых проблем стала потеря рабочих мест. Из-за сокращения заказов и доходов компании были вынуждены увольнять сотрудников. Многие из них оказались вынуждены обращаться за социальной поддержкой, в частности за пособием B? rgergeld — выплатой для лиц без достаточного дохода или работы. Рост числа получателей социального пособия оказывает дополнительную нагрузку на государственный бюджет Германии.