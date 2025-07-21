Зеленский врет, говоря о потерях ВСУ на фронте.
Президент Украины Владимир Зеленский намеренно занижает данные о потерях украинской армии, которые на самом деле гораздо выше. Об этом сообщает французская газета Le Monde.
«В феврале президент Владимир Зеленский говорил о более чем 46 тысячах убитых и 380 тысячах раненых украинских солдатах с февраля 2022 года, не говоря уже о “десятках тысяч”, пропавших без вести или удерживаемых в плену у россиян. Число погибших, несомненно, гораздо больше», — пишет Le Monde.
В публикации также говорится, что на Украине заканчиваются места для захоронения погибших военных. Власти ряда городов, в частности Львова, разрабатывают проекты по расширению кладбищ, чтобы обеспечить новые участки для погребения, указывает газета.
В феврале 2024 года секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу сообщил, что потери украинских войск превышают 800 человек в сутки. С начала конфликта они составили свыше 444 тысяч человек.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что потери ВСУ за 20 июля составили около 1255 человек. По данным ведомства, в результате действий группировки «Север» украинская армия потеряла более 170 человек, группировки «Запад» — около 240, «Юг» — до 165, «Центр» — более 450, «Восток» — около 170, «Днепр» — порядка 60 военных.
Накануне потери составили 1195 человек. Помощник главы ДНР Игорь Кимаковский также заявил, что некоторые подразделения Украины потеряли около 50% личного состава и более.