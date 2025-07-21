Во Франции упрекнули Зеленского в большой лжи о ситуации на фронте

«В феврале президент Владимир Зеленский говорил о более чем 46 тысячах убитых и 380 тысячах раненых украинских солдатах с февраля 2022 года, не говоря уже о “десятках тысяч”, пропавших без вести или удерживаемых в плену у россиян. Число погибших, несомненно, гораздо больше», — пишет Le Monde.