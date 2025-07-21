Солнечная тишина или удар: что ждать от магнитных бурь 22 июля 2025

Конец июля даст передышку метеозависимым.
Июль в самом разгаре, но Солнце пока не принесло Земле серьезные вспышки. Многие переживают: как скажется магнитная обстановка на самочувствии, не поднимется ли давление, не начнут ли болеть суставы и голова. Чего ждать 22 июля 2025 — в материале URA.RU.
Вспышки на Солнце в июле 2025 года: будет ли угроза Земле.
Июль проходит спокойно: Солнце не шлет Земле неприятных сюрпризов. С 16 по 19 июля на светиле случались лишь небольшие вспышки класса С. Это слабые выбросы, которые даже не трогают магнитное поле планеты. 17 июля ночью произошло две вспышки подряд: первая длилась 13 минут, вторая 26 минут, но Земля их не заметила. 19 июля вечером снова мелькнула слабая С-вспышка, и снова без последствий. А 18 июля Солнце вело себя так тихо, что даже ученые отмечали день как «спокойный». Слабые вспышки не мешали навигации, связи и жизни на Земле.
Магнитные бури 22 июля 2025: прогноз.
Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, день 22 июля пройдет спокойно. Геомагнитный индекс будет меньше 2, это даже ниже обычного среднего уровня. Шанс магнитной бури всего 5 процентов, возбужденная магнитосфера возможна лишь в 10 процентах случаев, а спокойная магнитосфера ожидается 87 процентов дня. Индекс АП (средний показатель активности за сутки) будет 12 процентов, что также укладывается в норму и не представляет угрозы.
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F10.7 (солнечный радиопоток, показатель активности Солнца) будет 125 единиц, что значит, что Солнце в тонусе, но без агрессии к Земле. Этот показатель нужен для прогнозов геомагнитной активности и работы систем связи.
Атмосферное давление 22 июля: что будет в этот день.
В Санкт-Петербурге ожидается давление 753 миллиметра ртутного столба, говорится на сайте Гидрометцентра. Это ближе к верхней границе нормы, у метеозависимых может возникнуть сонливость или небольшая тяжесть в голове. В Москве давление будет 740 миллиметров, чуть ниже нормы. Это может ощущаться легкой слабостью или желанием поспать, особенно у людей с низким давлением.
Учитывая, что этот день бурь не принесет, неприятные ощущения, если и будут, то связаны именно с погодой, а не с активностью Солнца.
Магнитные бури в июле 2025: чего ждать дальше.
21−22 июля все стабильно и спокойно.23 июля возможен рост геомагнитной активности почти до 4 баллов, это выше обычного, но все равно зеленый уровень, тревожиться не нужно.24 июля такой же уровень, возможна возбужденная магнитосфера, ситуация может меняться за сутки.25 июля уровень снизится до 3 баллов, зеленая зона, без поводов для волнения.26−27 июля ожидаются 2 балла, снова спокойно.28−29 июля возможен рост до 4 баллов, возбужденная магнитосфера, может быть оранжевый уровень.30−31 июля снова спад, геомагнитная обстановка вернется к спокойной.
Что такое магнитные бури и как они возникают.
Магнитные бури — это изменения в магнитном поле Земли, которые происходят из-за активности Солнца. Солнце постоянно выбрасывает в космос потоки плазмы и заряженных частиц, которые называются солнечным ветром. Когда на Солнце происходит вспышка или корональный выброс массы, плотность и скорость этих частиц увеличивается.
Приблизительно через 1−3 дня после сильной вспышки поток частиц достигает магнитного поля Земли и вызывает его колебания. Эти колебания мы и называем магнитной бурей. Во время бури изменяется интенсивность и структура магнитного поля, из-за чего в атмосфере появляются токи, которые могут влиять на работу спутников, линий электропередач и радиосвязи.
Сила магнитной бури измеряется по геомагнитному индексу Kp. Уровень 1−3 считается спокойным, 4 — это уже возмущение, 5 и выше — магнитная буря. Иногда в новостях можно встретить деление на цвета: зеленый — спокойная обстановка, желтый — возмущение, оранжевый — умеренная буря, красный — сильная буря.
Магнитные бури чаще всего приходят после вспышек класса М и Х, которые видны на солнечных телескопах как яркие выбросы. Слабые вспышки класса С не вызывают бурь, но могут немного повышать уровень возмущенности.
Прогноз магнитных бурь до конца июля 2025Фото: Лаборатория солнечной астрономии.
Влияние на здоровье научно не подтверждено, но многие люди чувствуют недомогания во время бурь: головную боль, слабость, снижение концентрации, скачки артериального давления. Это связано с чувствительностью вегетативной нервной системы к магнитным колебаниям и перепадам давления, которые часто сопровождают магнитные бури.
Некоторые исследования указывают, что во время сильных магнитных бурь у метеозависимых людей могут обостряться хронические заболевания, нарушается сон, учащается пульс. Однако других людей магнитные бури не затрагивают вовсе, поэтому каждый реагирует индивидуально.
Как защититься от магнитной бури.
Полностью защититься от магнитных бурь невозможно, так как они являются частью природных процессов. Но можно снизить возможный дискомфорт и поддержать организм, особенно если вы чувствуете слабость или скачки давления в такие дни.
Больше отдыхайте. Дайте телу время восстановиться, не планируйте изнурительных дел в дни прогнозируемых бурь. Следите за водным балансом. Пейте воду небольшими порциями в течение дня, чтобы избежать сгущения крови и поддерживать нормальную работу сосудов. Ограничьте стресс и физические перегрузки. Меньше конфликтов, перенесите тяжелые тренировки на другие дни. Перегрузка в дни бури может усилить головную боль и упадок сил. Выходите на прогулки. Свежий воздух и легкая активность улучшают кровообращение и помогают снизить стресс. Соблюдайте режим сна. Старайтесь ложиться и вставать в одно и то же время, чтобы поддерживать стабильность нервной системы. Контролируйте давление. Если есть склонность к гипертонии или гипотонии, измеряйте давление утром и вечером, чтобы вовремя принять меры. Сократите употребление кофе и крепкого чая. Они могут усиливать головную боль и повышать давление. Не забывайте о сбалансированном питании. Легкие, но питательные блюда помогут избежать тяжести и сохранить энергию. Если есть хронические болезни, следуйте рекомендациям врача. При сильных недомоганиях обращайтесь к специалисту.