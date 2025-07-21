Солнечная тишина или удар: что ждать от магнитных бурь 22 июля 2025

Июль проходит спокойно: Солнце не шлет Земле неприятных сюрпризов. С 16 по 19 июля на светиле случались лишь небольшие вспышки класса С. Это слабые выбросы, которые даже не трогают магнитное поле планеты. 17 июля ночью произошло две вспышки подряд: первая длилась 13 минут, вторая 26 минут, но Земля их не заметила. 19 июля вечером снова мелькнула слабая С-вспышка, и снова без последствий. А 18 июля Солнце вело себя так тихо, что даже ученые отмечали день как «спокойный». Слабые вспышки не мешали навигации, связи и жизни на Земле.