В Первоуральске автомобиль «Субару» врезался в автобус «Киа»

Водитель «Киа» имеет стаж вождения категории «D» с 2004 года. Двигался по маршруту 513/66 «Новоуткинск — Екатеринбург». В момент ДТП в автобусе находились 40 пассажиров, они не пострадали. Ранее за нарушение ПДД водитель автобуса привлекался 1 раз.