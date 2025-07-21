В Первоуральске автомобиль «Субару» врезался в автобус «Киа»

Как сообщила пресс-служба областного управления ГАИ, ДТП произошло 20 июля, около 12:25, по адресу ул. Ленина, 39А.
По предварительным данным, водитель Subaru, мужчина, 1963 г.р., стоя на запрещающий сигнал светофора, из-за плохого самочувствия потерял контроль над ТС, допустил наезд на стоящий впереди Renault Logan, которым управлял мужчина, 1989 г.р., в результате «Рено» наехал на металлический столб.
После этого «Субару» допустил выезд на перекресток на запрещающий сигнал светофора, где произошло столкновение с пассажирским автобусом «Киа», которым управлял мужчина 1979 г.р.
Водитель «Субару» бригадой скорой помощи был доставлен в горбольницу Первоуральска.
Сотрудники ГАИ установили, что «Субару» управлял житель Первоуральска со стажем 18 лет. Ранее за нарушение ПДД привлекался один раз.
Водитель «Киа» имеет стаж вождения категории «D» с 2004 года. Двигался по маршруту 513/66 «Новоуткинск — Екатеринбург». В момент ДТП в автобусе находились 40 пассажиров, они не пострадали. Ранее за нарушение ПДД водитель автобуса привлекался 1 раз.
Как сообщалось ранее, 22 июня, около 12:30, неподалёку от ТРЦ «Карнавал», произошло столкновение легкового автомобиля и пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту 93. ДТП произошло на улице Опалихинской, около её пересечения с улицей Бебеля.