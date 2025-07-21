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Силы ПВО за ночь сбили 74 украинских БПЛА

Минобороны России в понедельник, 21 июля, сообщило, что минувшей ночью средствами ПВО были уничтожены 74 украинских беспилотника.

Минобороны России в понедельник, 21 июля, сообщило, что минувшей ночью средствами ПВО были уничтожены 74 украинских беспилотника.

— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — говорится в сообщении.

По информации ведомства, наибольшее число дронов сбили над Ростовской областью — 24 аппарата. В Московском регионе нейтрализованы 16 БПЛА, из них 13 направлялись в сторону столицы. Также зафиксировано 11 беспилотников над Брянской областью и 10 — над Калужской.

Кроме того, ПВО ликвидировали по три дрона над Курской областью, по два — над Орловской, Тульской и Липецкой областями, один — над Краснодарским краем, передает Telegram-канал МО РФ.

Министерство обороны Российской Федерации в воскресенье, 20 июля, сообщило об уничтожении 43 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в период с 20:00 до 23:20 по московскому времени.

Также силы ПВО в период с 20:00 до 23:30 по московскому времени ликвидировали 40 беспилотников Вооруженных сил Украины в небе над Россией. В период с 15:00 до 19:00 также ликвидировали 27 вражеских беспилотных летательных аппаратов над территорией страны.

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