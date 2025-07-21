В Нерюнгринском районе Якутии объявили траур после гибели 13 шахтеров в ДТП

ДТП произошло в ночь на 21 июля на участке дороги на территории шахты ГОК «Денисовский». По предварительной информации, 52-летний водитель «НЕФАЗ 4208−34» не справился с управлением, в результате чего автобус упал с высоты 25 метров. Страшная авария унесла жизни 13 шахтеров. Еще 20 получили травмы. Из них двое находится в тяжёлом состоянии.