В Нерюнгринском районе Якутии объявили траур после гибели 13 шахтеров в ДТП

В Нерюнгринском районе Якутии, где 21 июля в результате ДТП на ГОК «Денисовский» погибли 13 вахтовиков и 20 получили травмы, объявлен траур. Об этом сообщили в пресс-службе муниципального района.
«В связи с трагической гибелью людей в результате ДТП на территории ГОК “Денисовский” 22 июля 2025 года объявлен днем траура в Нерюнгринском районе», — сказано в сообщении на сайте района.
Власти рекомендовали отменить все развлекательные и спортивные мероприятия. Будут приспущены государственные флаги.
В связи с трагедией в Нерюнгринском районе Якутии действует режим ЧС, руководящий состав переведен на круглосуточное дежурство. Руководству ООО «УК “Колмар”» поручено принять меры для оказания помощи семьям погибших и пострадавших вахтовиков АО ГОК «Денисовский».
ДТП произошло в ночь на 21 июля на участке дороги на территории шахты ГОК «Денисовский». По предварительной информации, 52-летний водитель «НЕФАЗ 4208−34» не справился с управлением, в результате чего автобус упал с высоты 25 метров. Страшная авария унесла жизни 13 шахтеров. Еще 20 получили травмы. Из них двое находится в тяжёлом состоянии.