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Силы ПВО за ночь сбили 74 беспилотника ВСУ над территорией России

Силы ПВО за ночь сбили 74 беспилотника ВСУ над территорией России, из них 23 — над Московским регионом. Об этом доложили в Минобороны России.

Источник: Life.ru

«23 БПЛА — над территорией Московского региона, в том числе 15 БПЛА, летевших на Москву, 14 БПЛА — над территорией Курской области, 12 БПЛА — над территорией Ростовской области, 10 БПЛА — над территорией Брянской области, 10 БПЛА — над территорией Калужской области», — перечислили в военном ведомстве.

Ещё 4 украинских беспилотника было уничтожено над Тульской областью, один — над Липецкой областью.

Вечером 20 июля враг пытался атаковать Москву. В регионе отразили атаку семи беспилотников, три из которых направлялись непосредственно к столице.

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