На Южном Урале коммерсант оштрафован на 900 тыс. за контрабанду лесоматериалов

Сообщается, что фигурант для получения прибыли организовал перемещение с территории РФ в Казахстан продукции из древесины объемом около 50 кубометров.
Злоумышленник представил товаросопроводительные документы, содержащие недостоверные сведения о происхождении лесоматериалов, чем ввел таможенные органы в заблуждение.
«По факту контрабанды стратегически важных ресурсов Челябинская таможня возбудила дело по статье 226.1 Уголовного кодекса РФ. Следователями Управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу при оперативном сопровождении сотрудниками таможни собраны исчерпывающие доказательства, изобличающие преступную деятельность контрабандиста», — пояснил заместитель начальника Челябинской таможни Евгений Мелехов.
Суд вынес приговор о назначении штрафа в размере 900 тыс. рублей. Товар изъят и обращен в доход государства.
Добавим, незаконный вывоз предотвратили сотрудники Челябинской таможни во взаимодействии с Пограничным управлением ФСБ России по Челябинской области.