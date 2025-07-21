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«РВ»: ПВО Украины не могут сбивать дроны над Киевом из-за непогоды

Из-за сложных погодных условий и плохой видимости силы противовоздушной обороны (ПВО) Украины испытывают трудности с обнаружением и перехватом дронов. Об этом сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» со ссылкой на украинские мониторинговые ресурсы.

Из-за плохой видимости и непогоды ПВО не может сбивать дроны.

Из-за сложных погодных условий и плохой видимости силы противовоздушной обороны (ПВО) Украины испытывают трудности с обнаружением и перехватом дронов. Об этом сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» со ссылкой на украинские мониторинговые ресурсы.

«Из-за плохой видимости и непогоды ПВО не может сбивать дроны», — пишет telegram-канал. Авторы ссылаются на украинские ресурсы.

Издание Le Monde еще в конце весны писало, что у Киева заканчиваются системы ПВО из-за атак российских дронов. По данным журналистов, ПВО в целом перегружена из-за ударов РФ.