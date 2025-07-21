Легковушка столкнулась с маневровым тепловозом в Шымкенте

«21 июля 2025 года в 07:30 на частном подъездном пути ТОО “Санжар” станции Шымкент водитель автомобиля марки BMW нарушил правила дорожного движения, спровоцировав дорожно-транспортное происшествие с участием маневрового тепловоза», — говорится в сообщении.